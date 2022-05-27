Başkent'te Ankarakart yaygınlaşıyor

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'nın çevre ilçelerine ulaşım hizmeti veren özel toplu taşıma araçlarında Ankarakart'ı yaygınlaştırıyor. 30 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Polatlı-Ankara hattında 35, Polatlı-Haymana hattında 2 ve Polatlı-Beypazarı hattında ise 1 araçta Ankarakart geçerli olacak.

Başkent'te ulaşımın konforlu ve kesintisiz olması için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüsleri, raylı sistemler ve özel halk otobüslerinden sonra özel toplu taşıma araçlarında da Ankarakart kullanımını yaygınlaştırıyor. EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda Ankarakart'a gelen yoğun talep üzerine Polatlı ilçesinde de geçiyor.

9 ilçede 207 özel toplu taşıma aracı Ankarakart kullanıyor

Bugüne kadar Çubuk-Ankara hattında 59, Akyurt-Ankara hattında 37, Elmadağ-Ankara hattında 19, Kahramankazan-Ankara hattında 28, Sirkeli-Ankara hattında 12, Lalahan-Ankara hattında 16, Hasanoğlan-Ankara hattında 18, Oyaca-Ankara hattında 6 ve Kalecik-Ankara hattında ise 12 adet olmak üzere toplam 207 özel toplu taşıma aracında Ankarakart kullanılmaya başlandı. EGO Genel Müdürlüğü, son olarak yaptığı çalışma ile Polatlı-Ankara

hattında 35, Polatlı-Haymana hattında 2, Polatlı-Beypazarı hattında 1 özel toplu taşıma aracına elektronik ücret toplama sistemi kurulumunu tamamladı. Polatlı ilçesinde 30 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Başkentliler Ankarakart'ı kullanabilecek.