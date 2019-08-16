İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptı

Başkentte, bisikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı.


Görgü tanıklarının iddiasına göre, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Maraşal Çakmak Mahallesi'nde bisiklete binerek çocuğunu kucağına alıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuk yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.