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Başkent'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 4 yaralı

Başkent’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı.

Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Kaza'da 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Ankara - İstanbul yolu Kızılcahamam Akdoğan mevki'inde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KB 254 plakalı araç sahibi nedeni bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın savrulmasına sebep oldu. Savrulmanın etkisiyle araç şarampole yuvarlanırken, aracın içinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hızır acil ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada can kaybının olmaması sevindirdi.

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