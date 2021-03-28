Başkent'te "Arama Kurtarma Günleri"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ‘Arama Kurtarma Günleri'nin 4'üncüsüne ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 26 ilden 60 itfaiyecinin katıldığı ‘Arama Kurtarma Günleri'nin 4'üncüsünü 23-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdi. 3 gün süren kurtarma tatbikatları ve eğitim programına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) , Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) ve TAMGA arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Çankırı İtfaiye Meslek Yüksek Okulu öğretmenleri de katıldı.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda hayatını kaybeden itfaiyecilerin anısına saygı duruşuyla başlayan programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ile İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu da katıldı.

Arama kurtarma tatbikatları 3 gün sürdü

Arama Kurtarma Günlerinin ilk gününde kaza yapan araçlarda kurtarma faaliyetleri eğitimi verilirken, özel bir firma tarafından da 26 ilden gelen 60 itfaiyeci, AKUT, ANDA ve TAMGA arama kurtarma temsilcileri ile Karabük, Kastamonu ve Çankırı İtfaiye Meslek Yüksek Okulu öğretmenlerine çeşitli ekipmanlar tanıtıldı.

Arama Kurtarma Günlerinin 2'nci gününde ise Ankara İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Mavi Göl'de hem brifing verdi hem de su üstü ve su altında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat dalgıçların Türk Bayrağı ve Ankara İtfaiyesi bayrağını açmasıyla sona erdi. 3 gün süren program Ankara İtfaiyesi Konferans Salonu'nda eğitim çalışmalarının ardından kule-saha tatbikatı ile tamamlandı.

“İtfaiyeniz ne kadar etkinse kriz merkezinde de o kadar etkinsinizdir"

İtfaiyecilik mesleğini kutsal bir meslek olarak nitelendiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Yangın söndürme ve kurtarmaya ilişkin yeni teknolojilerin ortak bir platformda tanıtılması amacıyla düzenlenen bu etkinlik son derece önemlidir. 26 ilin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte 2 büyük firma teknolojiler konusunda bilgilendirmeler yapmıştır. Kamu yönetimlerinde artık kriz yönetimi öne çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda itfaiye bu kriz yönetiminin tam merkezinde bulunmaktadır. İtfaiyeniz ne kadar etkinse kriz merkezinde de o kadar etkinsinizdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler de Mansur Yavaş'ın liderliğinde bu etkinliğimizi artırmak için her türlü etkinliğin içinde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Amacımız bütün illerde bir standardın olması"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ise "Amacımız bütün illerde bir standardın olması" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hepimizin hemen hemen aynı sorunları var ve teknolojik gelişmeyi sağlayıp yetkin personelle müdahale etmek gerekiyor. Yetkin personel, araç-gereç ekipmanları ve istasyonlar çok önemli. Bu tarz çalışmalara Arama Kurtarma birliklerini de katıp daha faydalı hale getirmeyi istiyoruz."

Başkent'ten diğer illerdeki itfaiye ekiplerine davet

İtfaiye Teşkilatı'nın belediyenin can damarı olduğunu ifade eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise Başkent'te birçok ilden gelen itfaiyecilerin ortak tatbikatlarını izleyerek, “Birçok ildeki farklı belediyelerde görev yapan ekipleri Ankara'da ortak bir çalışmaya davet ettik. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında itfaiye birlikleri ve arama kurtarma timleri sahadaki en önemli güçlerimizden bir tanesidir" şeklinde konuştu.