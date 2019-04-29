Başkentte asansör tamircisi 7. kattan düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir teknisyen, asansörünün bakımını yaptığı binanın 7. katından boşluğa düştü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinin Kızılay Mahallesi Hatay Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Binanın en üst katında asansör bakımını yapmaya çalışan Şaban B., tahta ile kapatılan asansör boşluğunu fark etmeyerek 7. kattan zemine çakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Şaban B., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu düştüğü yerden güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralının ayak bileğinin kırıldığı tespit edildi. Şaban B., kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.