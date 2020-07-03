İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te atık kağıt deposunda yangın

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde atık kağıtlarının toplandığı bir depoda yangın çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde atık kağıtlarının toplandığı bir depoda yangın çıktı.


Yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi 204'üncü cadde üzerinde bulunan atık kağıtlarının toplandığı bir depoda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken zaman zaman meydana gelen patlamalar endişe oluşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Çevrede endişe oluşturan yangında, yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.