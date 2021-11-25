Başkent'te atıktan sanata

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Kent Estetiği Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Kızılay Metrosu'nda açılan “İleri Dönüşüm Atölyesi Sergisi”nde atık malzemelerden üretilen eserleri Başkentlilerle buluşturdu. Sergi, 26 Kasım'a kadar Kızılay Metrosu'nda açık kalacak. Kurulan İleri Dönüşüm Atölyesi'nde toplanan atık malzemeleri kullanan BELMEK usta öğreticileri, malzemeleri adeta sanat eserlerine dönüştürdü.

Serginin açılışına katılan Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, çevre ve insan sağlığına duyarlı projelerin önemine dikkat çekerek, “Avrupa Azaltım Haftası kapsamında bir ileri dönüşüm projesi başlattık. BELMEK ve Kent Estetiği Daire Başkanlığının düzenlediği önemli bir projede beraberiz. Bu projenin adına ‘atıktan sanata' diyebiliriz. Çevre ve insan sağlığına zararlı atıkları yeniden dönüştürebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için bu tür sergilerin ve sanatsal faaliyetlerin önemi daha da öne çıkıyor. Bu nedenle bu sergiye ürün hazırlığı yaparak projeye emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.