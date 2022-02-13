İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te atıl durumdaki otomobil yandı

Ankara atıl vaziyetteki otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Alınan bilgiye göre, olay, gündüz saatlerinde Ankara Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Ertuğrul Gazi Mahallesinde uzun süredir atıl vaziyette bulunan otomobil, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilde çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.