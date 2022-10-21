Başkent'te avukatlardan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki

Ankara'da bir grup avukat, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ordunun kimyasal silah kullandığı iddialarına yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü PKK'ye yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına avukatlardan tepki geldi. Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına basın açıklaması yapan Avukat Mikail Yılmaz, unutmadıklarını ve daha önce de Türk Tabipler Birliği'nin sözde Ermeni soykırımı ve Afrin Harekatı hakkında görev alanları dışında olmasına rağmen açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Yılmaz, "Türk Tabipler Birliği bir kamu düzeni sorunudur. Türk Tabipler Birliği, Türkiye aleyhine kara propaganda yapan bir odak haline gelmiştir. PKK ne zaman dara düşse Türk Tabipler Birliği'nde bunun bir yankısını bulmuştur. Türk Tabipler Birliği, kimyasal silahlar kullanıldı iddiası ile Türkiye'yi Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmak istemektedir. Türk Tabipler Birliği ve onun iç ve dıştaki destekçileri şunu iyi bilmelidir ki, Türkiye Devleti Cumhuriyeti müstemleke bir devlet değildir" dedi.

Avukat Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuoyunda sürekli olarak artık milli güvenlik meselesi olan Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiği söylenmektedir. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buradan devletimizin yanında devlet gibi duran sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Türk Tabipler Birliği, Ankara Valiliği tarafından faaliyetten men edilebilir. Sağlık Bakanlığı veya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmasını isteyebilir ve dava sonucunda Türk Tabipler Birliği Başkanının görevine son verilebilir."