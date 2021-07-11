Başkent'te aynı eve 7'nci kez giren hırsızlar ev sahiplerini canından bezdirdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde evlerine 7'nci kez hırsız giren aile isyan etti. Ev sahibi Mustafa Yazı, "Yeter artık arkadaş, istemiyoruz. Gerekiyorsa gelin alın tapu sizin olsun" dedi.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Koparan Bulvarı üzerinde bulunan müstakil eve 7 kez hırsız girdi. Üst üste sürekli aynı eve girip farklı şeyler çalan hırsızlardan yaka silken aile isyan etti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri incelemelerde bulundu.

Ev sahibi Mustafa Yazı, "Birinci sefer geldiler telleri götürdüler. İkinci sefer geldiler pencereleri söktüler. Üçüncüye yine tellere geldiler. Dördüncüde içeri girdiler, içeride kap kacak hiçbir şey bırakmadılar. Beşinci seferde ne buldularsa onu götürdüler. Altıncı kez geldiklerinde pencereleri söktüler götürdüler. Depoda ve binada kullanabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Şu anda da hiçbir malzememiz kalmadı. Toplam yedinci kez geldiler. Bize toplamda 15-20 bin lira zarar verdiler. Yeter artık arkadaş, istemiyoruz. Gerekiyorsa gelin alın tapu sizin olsun" ifadelerini kullandı.

Ev sakinlerinden 13 yaşındaki Alperen Berke Yazı ise, "Ben 13 yaşındayım. Yeter artık bu hırsızlar bizi canımızdan bezdirdiler. Biz dağın başında değiliz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Yetkililer bu durumun bir çaresini bulsunlar" diye konuştu.