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Başkentte aynı eve üç kez giren hırsızlar her şeyi çaldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde aynı yere üç defa giren hırsızlar ev ve depoda çalmadık bir şey bırakmadılar.

Ankara'nın Sincan ilçesinde aynı yere üç defa giren hırsızlar ev ve depoda çalmadık bir şey bırakmadılar.


İddiaya göre, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bir ev ve deposuna üç defa hırsız girdi. Prefabrik evin kapı, pencere, beyaz eşya, banyo bataryası ve evin deposunda bulunan birçok tamir malzemesi çalındı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğünü bilgilendiren ev sahibinin şikayeti üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Hırsızların yakalanması için Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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