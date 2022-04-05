Başkent'te bahar temizliği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sona ermesiyle birlikte Başkent'te bahar temizliği başlattı. Cadde ve bulvarlarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durak ve çevreleri başta olmak üzere üst geçitler, bariyerler, kaldırımlar ve yollarda ayrı ayrı araçlar ve özel ekipmanlarla sürdürülen detaylı temizlik çalışmaları, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 7/24 esasına göre yapılıyor. Toplam 98 personel, 16 tanker ve 14 basınçlı yıkama aracından oluşan 30 ekip, bahar temizliğinde Başkent'te kış aylarında kar ve buzlanmayla mücadele çalışmaları sırasında kullanılan caddelerdeki tuzların temizliğini de gerçekleştiriyor.