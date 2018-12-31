Başkent'te 'Bahçe Hobi Eğitimi'ne yoğun ilgi

Başkentliler, ANFA tarafından hayata geçirilen 'Bahçe Hobi Eğitimi'ne başladığı günden beri yoğun ilgi gösteriyor.

Yetiştirdiği çiçeklerle kentin dört bir yanını güzelleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri de yeşilin üretim sürecine dahil ediyor. ANFA tarafından hayata geçirilen 'Bahçe Hobi Eğitimi', başladığı günden beri büyük ilgi görüyor. Altınpark Bitki Evi'nde alanında uzman personel tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler, bahçe ya da balkonda bitki yetiştirmenin inceliklerini öğreniyor.

Eğitimlere katılan kursiyerlerden 62 yaşındaki Nabi Macit, ''Toprakla daha bilinçli olarak ilgilenmek için bu kursa katıldım. Evime yakın olmamasına rağmen bu eğitimden yararlanmak için severek geliyorum. Burada eksik bilgilerimizi tamamlıyoruz. Doğru sandığımız yanlışlarımızın farkına varıyoruz. Hocalarımız oldukça donanımlı'' ifadelerini kullandı.

Yeşili ve doğayı çok sevdiğini söyleyen Aliye Şahin ise, "Eğitimler oldukça güzel ve keyifli. Toprağa ve yeşile dair bilmediğim çok şeyi öğrendim. Umarım bu eğitimler bitince daha ileri seviyede de bir eğitim olur ve yine geliriz" şeklinde konuştu.

Birer haftalık eğitim süresince ANFA tarafından ağırlanan kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu tüm materyaller de ücretsiz olarak karşılanıyor. Yeşil ve doğayla iç içe keyifli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler, teorik eğitimin dışında uygulamalı olarak da bitki yetiştirmenin inceliklerini öğreniyor.