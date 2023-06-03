Başkentte barajların doluluk oranı havadan görüntülendi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 3 Haziran'da yüzde 37.07 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi'nde yer alan Ankara Baraj Doluluk Oranları verilerine göre, Ankara'nın 3 Haziran 2022 tarihinde barajlarda bulunan su miktarı 646 milyon 400 bin metreküpten, 60 milyon 270 bin metreküp artış ile bu yılın aynı tarihinde 706 milyon 670 bine yükseldi.

Aynı verilere göre 2022 yılındaki 162 bin 927 metreküp olan barajlara gelen su miktarı ise 5 milyon 552 bin metreküp ile artış gösterirken, aktif kullanılabilir su miktarı 517 milyon 713'e yükseldi.

Söz konusu verilere göre Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su miktarı yüzde 37.07 olarak kaydedildi. Ankara'nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranları ise havadan görüntülendi.

Ankara'nın baraj doluluk oranlarıyla ilgili diğer bilgilere ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi'nden ulaşılabiliyor.