Başkent'te Barınma Evi kimsesizlere sıcak bir yuva sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin soğuk mevsim günlerinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus'taki Barınma Evi, evsiz ve kimsesiz vatandaşlara kış yaz barınma imkanı sağlıyor.

Yılın her günü 24 saat boyunca hizmet veren Barınma Evi, bedensel, zihinsel, psikolojik problemi olan veya herhangi bir nedenle evden atılan, evini terk eden ya da evi olmayan kimsesiz vatandaşlara barınma imkanı sağlayarak adeta sıcak bir yuva oluyor. 2009 yılından itibaren 8 bin 639 vatandaşı misafir eden Ulus'taki Barınma Evi, barınma, yemek, yıkanma ve giysi yardımı sağlayarak binlerce evsiz ya da kimsesiz vatandaşa kucak açıyor.

Barınma Evi sakinlerinin her birinin ise farklı bir hikayesi var. Sokakta müzisyenlik yapan Mehmet Küce, Barınma Evi sayesinde kış günü dışarıda kalmaktan kurtulduğunu belirterek, “Bir süredir Barınma Evi'nde kalıyorum. Burada sadece barınma değil, kıyafet yardımı da yapılıyor. A'dan Z'ye zengin bir sosyal hizmet veriyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bey'e ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Barınma Evi'nde kalan Murat Altınok ise, ailesini trafik kazasında kaybettiğini anlatarak, “Hizmetlerinden, yemeklerinden, personelinin samimiyetinden, her şeyden çok memnunum. Havalar çok soğuk. Bu tür hizmetlerden faydalanmaktan çekinmemek lazım” diye konuştu.

2018 yılında bin 177 kişiyi misafir eden Barınma Evi'nde özellikle kış aylarında kalacak yeri olmayanlara sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek veriliyor. Kalanların gün içinde televizyon izleyerek vakit geçirebilecekleri alanlar bulunan ve yatak odalarının dışında 24 saat sıcak su imkanı sağlanan Barınma Evi'nde ihtiyacı olanlara temiz kıyafetler de veriliyor. Vatandaşlardan ALO 153 Mavi Masa'ya gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir ekipleri, 7/24 hizmet araçlarıyla sokakta kalan vatandaşları alarak Barınma Evi'ne getiriyor. Barınma Evi'nden yararlanmak isteyen evsiz vatandaşlar, kendileri de başvuru yapabiliyor.