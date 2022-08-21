Başkent'te Basın Futbol Turnuvası başladı

Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği Halı Saha Basın Futbol Turnuvası, başladı.

Gölbaşı Belediyesi Halı Saha Basın Futbol Turnuvası, 18 Ağustos'ta başladı. Turnuvanın açılış müsabakasına Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı.

Turnuvaya ise İhlas Haber Ajansı, KRT TV, Kanal 7, TRT Haber, Anadolu Ajansı, Bengü Türk, TRT Spor, TV 100, Ülke TV, Hürriyet Gazetesi, A Spor, Haber Global, Anka Haber Ajansı, Kanal D, NTV katılım gösteriyor.

Açılış müsabakasının sonrasında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek şunları kaydetti:

“Karda, kışta, güneşte, çamurda, savaşta, depremde her yerde görev yapıyorsunuz, çocuklarınıza uzak yerde görev yapıyorsunuz. Biz ulusal basınımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam ediyoruz. Turnuvayı da geleneksel hale getirdik.”