Başkentte bayram denetimleri: Otoyollar helikopterle havadan denetlendi

İçişleri Bakanlığının, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi” doğrultusunda Başkent'te dün başlayan trafik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından havadan helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliğine gönderilen ve dün itibariyle uygulanmaya başlayan trafik denetimleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollardaki denetimler karada olduğu gibi havada da en üst seviyede tutuluyor. Kontroller kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca havadan helikopterle gerçekleştirilen denetlemelerde hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan, emniyet kemeri takmayan ya da cep telefonuyla konuşan sürücüler veya yolcular karadaki ekiplere bildirilerek, gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Olumsuz olayların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, kentin en yoğun bölgelerinden olan Ankara - Samsun, Ankara - Konya ve Ankara - Eskişehir Karayolları denetimlerini en üst seviyede tutuyor. Bayram boyunca helikopterler ile 100 saatlik uçuş planlanırken, yurt genelinde toplam

110 bin trafik personeli görev alacak.

Artırılmış denetimler 9 Mayıs'a kadar devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince görev yapacak toplam 22 bin 491 personel Başkentte vatandaşların olası herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için yoğun mesai harcayacak. 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar 7 gün 24 saat sürdürecek tedbirler ve kontroller de trafik şubeden ise bin 500 trafik polisi yer alıyor.

“Havadan tedbirlerimiz ise bayram boyunca yoğunlaştırılmış şekilde sürecek”

Denetimler hakkında bilgi veren Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Bahadır Yılmaz, “Bayram tedbirlerimiz, vatandaşlarımızın gidecekleri yere huzur, güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için alınan tedbirlerdir. Karadan tedbirlerimiz var, ekiplerimizin sayısı artırıldı. Kazaların yoğun olduğu noktalar tespit edilerek, bu noktalarda ekiplerimiz daha çok sabit ve şehir halinde görev yapmaları düzenlendi. Bunun yanı sıra sivil denetimlerimiz var. Şehirlerarası otobüslerde sivil ekiplerimizce denetimler gerçekleştirilmektedir. Radarla hız tespitimiz de bayram boyunca devam ediyor. Havadan tedbirlerimiz ise bayram boyunca yoğunlaştırılmış bir şekilde sürecektir” dedi.

“Gerekli işlemler yapılmaktadır”

Yollarda meydana gelen ihlallere anında müdahale ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Havadan yaptığımız denetimlerde, sorumluluk güzergahımızda bulunan yollarda sürücülerin ve yolcuların yapmış oldukları ihlaller tespit edilmektedir. Cep telefonu ile araç kullanmaları, emniyet kemersiz araç kullanmaları, hatalı sollamalar, yerleşim yeri dışına yapılmış parklanmalar kazaya çok sebebiyet verdiği için önemli ihmaller arasında. Bunları tespit ederek yerdeki ekiplerimiz vasıtasıyla gerekli işlemler yapılmaktadır. En çok kontrol ettiğimiz bölgeler; Ankara - Samsun yolu, Ankara - Konya yolu, Ankara - Eskişehir yolu ve Ankara - Esenboğa yolları olup, tedbirlerimiz bu bölgelerde yoğunlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.