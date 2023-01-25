Başkentte bedava hamsi ve muhlama için vatandaşlar birbirini ezdi

Ankara'da düzenlenen 'Doğu Karadeniz Hamsi Muhlama Şöleni'nde dağıtılan bedava ekmek arası hamsi ve muhlama için vatandaşlar birbirini ezdi.

'Doğu Karadeniz Hamsi Muhlama Şöleni' 25-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere, Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Rize'nin kendine has özelliklerini ve kültürünü vatandaşlara tanıtan etkinlik, Rize mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan, kuymak, hamsi ve etli lahana sarması gibi birçok yöresel lezzeti vatandaşların beğenisine sundu. Açılan standalar sayesinde, Ankaralılar farklı lezzetleri deneyimlerken, ‘En İyi Kuymak Güzeli' ve ‘En Hızlı Lahana Çorbası Yeme Yarışması' gibi çeşitli etkinlikler ve yöresel halk oyunları ile unutulmaz anlar yaşayan vatandaşlar hem eğlendi hem de 800 liranın sahibi oldu. Tulumlar eşliğinde açılış töreni gerçekleştirilen şölende vatandaşlar, ekmek arası hamsi ve muhlama için uzun kuyruklar oluşturdu. Damaklarını şenlendirmek isteyen vatandaşlar, birbirlerini ezerek ekmek arası hamsiyi ve muhlamayı kaptı.

“Kimisi muhlama diyor, kimisi kuymak diyor”

'Doğu Karadeniz Hamsi Muhlama Şöleni'nde muhlama yaparak Ankaralıların damaklarını şenlendiren Metin Şentürk, bir kesimin muhlama bir kesimin ise kuymak dediğini kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Öncelikle Trabzon tereyağını atıyoruz ve yağımızı eritiyoruz. Ondan sonra mısır unumuzu kavuruyoruz. Mısırımızı kavurduktan sonra, bir miktar su ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra, peynirimizi atıyoruz. Hep beraber afiyetle muhlamamızı yiyoruz. Kimisi muhlama diyor, kimisi kuymak diyor. Biz kuymak diyoruz. Ama, ikisi de aynı değişen hiçbir şey yok.”

“İçimiz bayram etti”

‘Lahana Çorbası Yeme Yarışması' berabere bitmesi ile 800 lirayı kardeş payı yaparak bölüştüklerini belirten Hilal Turgut, “Mutluyum, başardım. Aslında zorlanmadım ilk defa yediğim bir çorbaydı. Kolay oldu. Lezzetli bir çorbaydı. İlk defa denedim ama, çok hoşuma gitti. İçimiz bayram etti” dedi.

'Doğu Karadeniz Hamsi Muhlama Şöleni' 29 Ocak'a kadar devam edecek.