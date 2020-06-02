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Başkentte belediye otobüsü yön levhasına çarptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.


Alınan bilgiye göre, Yıldırım Ö. yönetimindeki 06 BL 3370 plakalı belediye otobüsü Fatih Köprüsü kavşağından Ankara-Ayaş yoluna geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken kazada yaralı olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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