İhlas Haber Ajansı

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Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga dehşete düşürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi elinde bıçakla diğer gruba saldırdı. Eli bıçaklı saldırgan bu sırada olay yerine gelen bir otomobile de saldırdı. Bu sırada bir kişi havaya ateş açtı. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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