Başkent'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi 12'inci sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi 12'inci sokak üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda V.G. yanında getirdiği bıçakla, İ.T.'yi kalçasından yaraladı. Yaralanan İ.T.'ye daha sonra yerdeyken V.G. saldırarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, İ.T'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Sokak üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, İ.T'yi yakalanması için çalışma başlattı.