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Başkentte bin 397 kişiye 1 milyon 466 bin 332 lira parası cezası kesildi

Başkentte 15 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında bin 397 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerinden dolayı 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandı.


Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 397 kişiye adli/idari işlem uygulandığı bildirildi. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Virüsle mücadele kapsamında 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 1.466.332,00 lira para cezası uygulanmıştır. Değerli Ankaralılar daha sağlıklı yarınlar için lütfen kurallara uyalım."

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