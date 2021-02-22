Başkentte bin 397 kişiye 1 milyon 466 bin 332 lira parası cezası kesildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 397 kişiye adli/idari işlem uygulandığı bildirildi. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Virüsle mücadele kapsamında 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 1.466.332,00 lira para cezası uygulanmıştır. Değerli Ankaralılar daha sağlıklı yarınlar için lütfen kurallara uyalım."