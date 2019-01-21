Başkent'te bir apartmanda yangın çıktı: 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ İlçesi'ndeki bir binanın en üst katında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi Örnek Mahallesi Babür Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın en üst katında Safiye B.'nin (34) oturduğu dairede çıkan yangında bir kişi yaralandı. Saat 02.00 sularında şizofren hastası olduğu ve tek başına yaşadığı iddia edilen Safiye B. çıkan yangında alevler içerisinde kaldı. Daireyi saran alevler ile karşılaşan bina sakinleri apartmanı boşaltarak itfaiye, polis ve 112 acil servislerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan dairenin içerisinden yaralı olarak çıkarılan Safiye B.'ye olay yerinde ilk müdahale 112 acil servis ekipleri tarafından yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘Can güvenliğimiz yok'

Evlerinin banyo tarafından duvara vurulan yumruk seslerini duyduklarını ifade eden apartman sakinlerinden Figen Akın, ‘Yaklaşık yarım saat önce duvara vurulma sesi duyduk. Biraz bekledikten sonra polisi aradım. Herkesin tek tek kapısına vurup dışarı çıkardım. Bu ilk kez olan bir şey değil. Üçüncü kez yaktı kendi evini. Kendisi şizofreni hastası maalesef. Bizim can güvenliğimiz için de çok ciddi bir durum. Onun için şikayetlerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Yaklaşık bir senedir yalnız yaşıyor evde. Geceleri uyuyamıyoruz, uyku düzenlerimiz altüst oldu. Çok korkuyoruz, geceleri çığlıklar atıyor. Kendisini seviyoruz, şuan böyle yürürken bile yüreğimiz sızladı' diyerek söyledi.

‘Evini kendisi yaktı'

Bina sakinlerinden Güntay Akın,yaralanan kadının şizofren hastası olduğunu ve evi Safiye B.'nin yaktığını belirterek, ‘Bu ikinci yakışı, ilk yakışı da aynı gece saatlerinde olmuştu. Şizofren hastası kendisi ancak yakınları sahip çıkmıyor kendisine. Annesi yanındayken ilaçlarını veriyordu fakat ilaçlarını almadığı zaman böyle oluyor. 3-4 gündür binanın içerisinde bağırıyordu anlamsız bir şekilde. Bu günde yakmış. Daha önce yaktığında ev oturulacak gibi değildi olduğu gibi yanmıştı. Camları kırıktı.' dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri olay ile ilişkin inceleme başlattı.