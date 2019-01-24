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Başkent'te bir hafta içerisinde ikinci ekmek fırını yangını

Ankara’da sabah saatlerinde bir ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde bir ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu.


Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınında saat 06.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından korkan bina sakinleri apartmanı boşalttı. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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