Başkent'te bir hafta içinde aynı bulvarda ikinci ölümlü kaza

Başkent'te bir bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Aynı bulvarda daha önce meydana gelen kazada ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti.

Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğçe Cırık'a (15) araba çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen Cırık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce de ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un hayatını kaybettiği bulvardaki kazanın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Vatandaşlar, Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

“Tuğçe, dolmuşa binmek için karşıya geçecekti”

Tuğçe Cırık'ın eğitim gördüğü Adem Soydemir Anadolu Lisesi'nden yakın arkadaşı olan Umut Kaan Serttürk, olayı öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirterek, “Olayı akşam 11.00 sularında öğrendim. Olay da akşam 18.00 sularında olmuş sanırım. Yanında arkadaşları varmış, bildiğim kadarıyla dolmuşa binmek için karşıya geçeceklermiş, araba da hızlı geliyormuş sanırım. Bu tür bir olay geçen günlerde de yaşanmıştı. Böyle üzücü olayların yaşanmaması için buraya bir üst geçit yapılmasını istiyoruz” dedi.

"Mahalle sakinleri olarak moralimiz çok bozuluyor"

Bulvar üzerindeki bir mobilya dükkanında esnaf olan Bülent Aksoy, kazanın gerçekleştiği noktanın Turan Güneş Bulvarı'nın en tehlikeli noktası olduğunu dile getirerek, “Yoldan arabalar çok hızlı şekilde geçiyorlar. Burada otobüs ve minibüsler için durak bulunuyor, aynı şekilde yolun karşı tarafında da bir durak bulunuyor. Öyle olunca karşıdan karşıya geçişlerde bir yoğunluk oluyor. Gerek burada çalışan esnaflar olsun gerek bölgede yaşayan vatandaşlar olsun karşıdan karşıya geçmek için sürekli bu noktayı kullanıyor. Araçlar da çok hızlı geçiyorlar, bunun getirdiği bir tehlike oluşuyor burada. Bu korkuyu neredeyse her gün yaşıyoruz. Dün akşam da gene üzücü bir olay yaşadık, genç bir kızımızı kaybettik. Bizim de mahalle sakinleri olarak moralimiz çok bozuluyor. Bizim isteğimiz buraya bir üst geçit yapılması” diye konuştu.

“Burada neredeyse 3-4 kazaya şahit oldum"

Olayın yaşandığı Yıldızevler Mahallesi'nde ikamet eden Melek Özağır, 10 senedir mahallede yaşadığını ifade ederek, “Burada neredeyse 3-4 kazaya şahit oldum. Bu kazaların çoğu da can kaybıyla sonuçlanan kazalardı. Yolun ilerisindeki trafik ışıkları da 5 senenin ardından şikayet ve dilekçeler sonucunda koyuldu. Dün burada gene kaza olmuş. Çok sık oluyor bu tür kazalar” dedi.

Özağır, üst geçit yapılması adına da dilekçe verdiklerini belirterek, bu tarz olayların yaşanmaması için yetkililerden çözüm istedi.