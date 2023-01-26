Başkentte bir vatandaş, İsveç Büyükelçiliği önün gelerek Kur'an'ın yakılmasına ve terörün desteklenmesine tepki gösterdi

İsveç'in teröristlere ev sahipliği yaptığını iddia eden ve İsveç'in Türkiye Büyük Elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Ümit Faruk Yenici, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde açıklamalarda bulunarak İsveç'in kendi anayasasına aykırı davrandığını öne sürdü.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne gelen Ümit Faruk Yenici, İsveç'te Türkiye Büyük Elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve terör örgütü mensuplarına yardım edildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Kaldırıma serdiği “İsveç Anayasası” nerede pankartlarıyla birlikte açıklamalarda bulunan Yenici, İsveç'in kendi anayasasına uymadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

“İsveç, Anayasası kendi devlet görevlilerince hiçe sayılmaktadır”

İsveç'in İslama yönelik saldırılara göz yumduğunu söyleyen Yenici, “Daha önce FETÖ üyesi olması iddiası ile iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz gibi isimlerin ve PKK terör örgütü üyelerinin iadesi istemini reddederek gündeme gelen ve söz konusu örgütlerin eylemlerini doğrudan veya zımnen destekleyen, desteklenmesine göz yuman ve terörle mücadele hususunda Türkiye ile müşterek hareket edeceği teminatı vermesine rağmen herhangi bir eylemde bulunmayan İsveç, bu günlerde ise Müslümanların ve insan haklarına saygılı tüm fertlerin vicdanını yaralayan kutsal kitap ve sair kutsallara yapılan saldırılara göz yumması ile gündeme gelmektedir. İsveç Anayasası kabul edilen İsveç Hükümet Senedinde bulunan madde de doğrudan bu hassasiyete değinmesine rağmen, İsveç tarafından İsveç'in Anayasası kendi devlet görevlilerince hiçe sayılmaktadır. Bu vesile ile bu zamana kadar teröristlere ev sahipliği yapmalarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, kendilerine, kendi yasalarını hatırlamaları amacıyla elimde bulunan İsveç Anayasasını zarar vermeden teslim etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.