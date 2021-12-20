Başkentte bisiklet şarj istasyonları kurulmaya başlandı

Başkentte 60 bisikletlik şarj istasyonundan 46'sı belirlenen metro girişlerine yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te sürdürebilir çevreci ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. 3 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Birliği'nin bileşenlerinden Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 hibe ile desteklenen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MEHUB) Projesi' Başkent'te hayata geçirilecek. EGO Genel Müdürlüğü, otomobil kullanımının azaltılması, karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanması, bisiklet hareketliliğinin artırılması ve yeni bisiklet yolu güzergahlarının belirlenmesi amacıyla “Mikromobilite altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB)” sözleşmesi kapsamında belirlenen metro girişlerine bisiklet şarj istasyonlarını yerleştirdi.

60 bisiketlik şarj istasyonu devreye girecek

Proje kapsamında ilk etapta temin edilen 60 bisikletlik şarj istasyonundan 46'sının montaj işlemi tamamlandı. Bütçesi yaklaşık 170 bin Avro olan projeyi konsorsiyum ortakları arasında yer alan Sabancı Üniversitesi ve DUCKT Şirketi ile iş birliğiyle yürüttüklerini belirten ve metro duraklarına yerleştirilen istasyonları yerinde inceleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu bilgileri verdi:

“AB hibesiyle ABD'den ithal edilecek 25 adet elektrikli bisikletin teminine müteakip 60 adet elektrikli bisiklet sarj istasyonunun kullanımına başlanacak. Şu an için şarj istasyonlarının tamamı gelmiş durumda ve Ankara'nın muhtelif yerlerine metro istasyonlarının çıkışlarına montesi yapıldı. Şarj istasyonlarından elde edilecek elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanım verileriyle, elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin Başkentimizde kurulması amaçlanmakta.”

STK'ların katılımıyla projenin tanıtılması amaçlanıyor

Bisiklet kullananların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü; Bahçelievler Metro İstasyonuna 12, Batıkent Metro İstasyonuna 8, Kızılay Metro İstasyonuna 8, Koru Metro İstasyonuna 8, Milli Kütüphane Metro İstasyonuna 8 ve Batıkent Bisiklet Kampüsü'ne de 2 adet olmak üzere toplam 46 şarj istasyonunun kurulumunu tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metro İstasyonuna konulması planlanan 14 adet bisiklet şarj istasyonunun montajını ise kısa süre içinde gerçekleştirecek olan EGO Genel Müdürlüğü, şarj istasyonları başta olmak üzere test için 25 adet elektrikli bisikletlerin temini sonrası sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek projeyi tanıtmayı hedefliyor.