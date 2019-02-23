Başkent'te bulunan 'Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi' yoğun ilgi görüyor

Emekli olan vatandaşların yaşamın içinde aktif rol almalarını sağlamak ve yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi, yoğun ilgi görüyor.

Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezinde her meslek grubundan üyeler yer alıyor. 60 yaş üstü vatandaşlar aldıkları derslerle öğrenmenin yaşının olmadığının da en büyük kanıtı aslında. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen kurslara katılan Başkentliler, sosyal hayata katılmanın mutluluğunu yaşıyor. 'İkinci baharımızı yaşıyoruz' diyen üyeler seminerlere katılarak, kişisel gelişim, yalnızlık ve stresle baş etme yöntemleri konusunda da uzmanlardan ders alıyor. Merkez yaşlı üyelerinin sosyalleşmesine ve öğrenme isteklerine de destek oluyor. Merkezde eğitim alan üyeler, öğrendikleri photoshop programı sayesinde kendi takvimlerini oluşturarak, tasarım yapmayı öğreniyor. Haftanın 6 günü hizmet veren Merkez sadece yaşlı üyelere değil gençlere de ücretsiz internet kullanım imkanı sağlıyor. Cinnah Caddesi üzerindeki Kırkpınar Alt Geçidi'nde hizmet veren ve büyük ilgi gören Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi'nin yaşlı üyeleri, teknolojik yeniliklerden de anında haberdar oluyor.

''79 yaşımda bu merkeze geldim ve 3 ay içerisinde kısmen bilgisayar kullanmayı öğrendim''

Bilgisayar başta olmak üzere akıllı cep telefonlarını kullanmayı öğrenen ve gençlerle yarışır düzeye erişen 60 yaş üstü üyeler temel bilgisayar eğitimi, Office programları, Powerpoint, tablet kullanımının ayrıntıları hakkında detaylı bilgi alıyor. Akıllı Telefon Kullanımı derslerinin içinde WhatsApp, Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medyanın yer aldığı adresler üyeler tarafından ayrıca yakından takip ediliyor. Bilgisayar kullanmayı bu merkezde öğrendiğini söyleyen Kore Gazisi Ali Cengiz Türksoyu, ''79 yaşımda bu merkeze geldim ve 3 ay içerisinde kısmen bilgisayar kullanmayı öğrendim. Bu bilgi sayesinde Kore'de Federasyon'da Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandım'' ifadelerini kullandı.

''Hala bir şeyler yapabiliyorum duygusunu bana tattıran çok önemli bir merkez''

Merkezin hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve ekibine teşekkür eden Nalan Özçelebi de, ''Burası insanların sosyalleşebildiği, kendilerini bulduğu, sohbet edebildiği çok sıcak bir mekan. Evimizde hissediyoruz. Hala bir şeyler yapabiliyorum duygusunu bana tattıran çok önemli bir merkez'' şeklinde konuştu.

Çeşitli gezi ve etkinliklerin de düzenlendiği Merkez, 7'den 70'e tüm vatandaşlara açık hizmet veriyor.