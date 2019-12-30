İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te bulvarlar nefes alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde trafiği rahatlatmak ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla birçok noktada yol yenileme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı'nda 1,5 ay önce başladığı asfalt yenileme ve belli noktalarda genişletme çalışmalarını tamamlayarak, yolu trafiğe açtı.


Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı'nda mevcut yolun asfaltı yenilenerek, yolun yapısı ve uygunluğuna göre şerit artırma çalışması yapıldı.


İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde 14 Kasım'da başlayan çalışmaları kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri; trafiğe nefes aldırmak, sürücüler için daha akıcı ve güvenli trafik akışını sağlamak için 7/24 çalıştı.


Bulvar üzerinde gidiş ve dönüş istikametinde ilave şeritlerin asfalt serim işlemi ise bahar aylarında tamamlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.