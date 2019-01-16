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Başkent'te buzlu yolda tuzlama aracı devrildi

Başkent’te buz tutan yolları tuzlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama aracı, yokuş aşağı inerken devrildi.

Başkent'te buz tutan yolları tuzlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama aracı, yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.


Olay, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Birinci Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yerini kar, tipi ve buzlanmaya bıraktı. Sabah saatlerinde vatandaşların işlerine rahat ulaşabilmesi için cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 06 DL 2721 plakalı araç yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Hastaneye götürülen şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuzlama aracı olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

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