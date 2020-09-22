Başkent'te canlı yayınlarla sanat keyfi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, pandemi sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadı. Covid-19 salgını nedeniyle oyunlarını farklı etkinliklerle Ankaralılarla buluşturan Başkent Tiyatroları, şimdi de her hafta perşembe günleri saat 15.30'da ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla izleyici karşısına çıkıyor.

Her hafta farklı bir oyun

Başkent Tiyatroları sanatçıları geçen hafta ünlü Rus yazar Anton Çehov'un “Tütünün Zararları” adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. 24 Eylül perşembe günü aynı yazarın “Bir Evlilik Teklifi” adlı oyununu da canlı yayında sahneleyecek. Sanatı ve sanatçıyı destekleyen projelerle tiyatro severlerle buluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, her hafta farklı oyunlarla izleyicilerin karşısında olmayı sürdürecek.

Kent orkestrası ve mehter gösterileri

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Ankaralıların her haftayı sanatla dolu dolu geçirebilmesi için mehter takımı gösterileri ile kent orkestrası dinletilerini de canlı yayınlarla gerçekleştiriyor.

Her hafta salı günleri saat 13.30'da mehter takımı gösterisi, her hafta cuma günleri ise saat 15.00'da kent orkestrası dinletisi ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.