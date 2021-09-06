İhlas Haber Ajansı

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Başkentte çatlakların meydana geldiği binalarda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar oluşması üzerine binalara mühür vurulurken, mahsur kalan hayvanlar da güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar oluşması üzerine binalara mühür vurulurken, mahsur kalan hayvanlar da güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.


Ankara'nın Sincan ilçesinde 356 dairenin bulunduğu bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar meydana geldi. Olası bir can kaybının ve ya tehlikeli bir durumun yaşanmaması için binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Mühür vurulan binalarda mahsur kalan hayvanlar ise güvenlik güçleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Bazı vatandaşlar da eşyalarını çıkardı.

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