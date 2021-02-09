Başkent'te çekiçli kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan çekiçli kavgada bir kişi başından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çubuk Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada başına çekiç darbesi alan H.Ş. isimli bir kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için hastaneye götürüldü. Kavgaya karıştıkları belirlenen V.D. ve A.D. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.