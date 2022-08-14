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Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan rüzgarı esti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ev sahipliği yaptığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’nde bu hafta Cem Adrian ve Sevcan Orhan sahne aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliği yaptığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri'nde bu hafta Cem Adrian ve Sevcan Orhan sahne aldı.



ABB tarafından düzenlenen 'Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri', hız kesmeden devam ediyor. Yaz boyunca çevre ve merkez ilçelerde birbirinden ünlü sanatçılarla açık hava konseri düzenleyen ABB, bu defa Yenimahalle Vedat Dalokay Parkı'nda Cem Adrian'ı, Beypazarı'nda ise Sevcan Orhan'ı başkentlilerle buluşturdu. Ayrıca, Ankara Kent Orkestrası'nın sahne aldığı Beypazarı'nda ve Yenimahalle'de, çocukların aileleriyle birlikle eğlenceli vakit geçirmesi için de panayır alanları kuruldu. Kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinliğin düzenlendiği panayır alanlarına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

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