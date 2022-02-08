İhlas Haber Ajansı

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Başkentte çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması kapsamında başkentte çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.


Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca, 2 bin 469 kişi ve bin 460 araç sorgulandı. 163 metruk bina, 136 okul çevresi, 211 umuma açık yerin kontrol edildiği aktarılırken, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 5 gr metamfetamin ele geçirildi. 15 araç sürücüsüne ise toplamda 16 bin 70 TL idari trafik cezası kesildiği belirtildi.

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