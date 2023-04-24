Başkentte çevreci vatandaştan kömür işletmelerine protesto

Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi”nde bir çevreci Kömürder Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan'ın konuşma sırasında pankart açarak tepki gösterdi.

Ankara'da bir otelde Türkiye Kömür Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen “4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi”nde çevreci bir vatandaş Kömürder Başkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında “Havası Kirli, Parası Kirli, Neresi Temiz?” yazılı pankart açarak tepki gösterdi. Pankart açarak tepki gösteren vatandaş şunları söyledi: “Yeşil adil dönüşüm, hemen şimdi. Depremdeki müteahhitler gibi bile bile felakete kömür taşıyorsunuz”.

Öte yandan, protesto yapan vatandaş, çevredekilerin müdahalesinin ardından dışarıya çıkarıldı.