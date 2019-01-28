Başkent'te Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı

Başkent'te hırsızlık yaparken polis tarafından fark edilen zanlılar, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Güzeltepe Mahallesi Şölen Sokakta saat 02.30 sularında, elektrik kablolarını çalarken polisler tarafından fark edilen A.C. B. ve Y.S ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın otomobille kaçmaya başladı. Alarma geçen polisler, kaçan şahısları kovaladı.

A.C.B.'nin kullandığı 06 TAM 02 plakalı otomobil ile kaçan şüpheliler, Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesinde bulunan TÜBİTAK binası önünde kıstırılarak polisler tarafından yakalandı.

Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaptı

Kovalamacanın ardından araçtaki 3 kişi yakalandı. Yakalanan A.C.B ve Y.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslardan A.C.B.'nin yakın zamanda cezaevinden firar ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin kaçtığı otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullandıkları pense ile çeşitli kesici ve delici aletler bulundu.

Yakalanan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.