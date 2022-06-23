Başkentte “Çiçeğim Takası” uygulaması başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte ‘Çiçeğim Takas' uygulaması ile Batıkent Metro İstasyonu'nda başlayacak. Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmeyi ve başkalarıyla paylaşma imkanı sağlamayı da amaçlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile bir ilke imza atarak Başkent'te ‘Çiçeğim Takas' uygulamasını başlatıyor.

Takas noktalarında ücretsiz çiçek takası ve toprak değişimi yapılabilecek

Metro İstasyonlarında yaygınlaştırılacak stantlarla Başkentlilere ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme imkanı sağlayacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk uygulamayı Batıkent Metro İstasyonu'nda başlatacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, başkentlilerin evlerindeki çiçekleri çeşitlendirmesini, ellerinde olmayan çiçekleri bir başka çiçekle değiştirmesini ve başkalarıyla paylaşmasını amaçlarken, vatandaşlar ayrıca metro istasyonlarına kurulacak takas noktalarında ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bitki Evleri'nden getirilecek çiçeklerle de ücretsiz takas ve toprak değişiminden yararlanabilecek.