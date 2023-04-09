İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te çiçek açan çiğdemlerle bahar yüzünü gösterdi

Başkent’in yeşil yüzü olarak tanınan Kızılcahamam’da baharın gelmesi ile birlikte doğa uyanmaya başladı.

Başkent'in yeşil yüzü olarak tanınan Kızılcahamam'da baharın gelmesi ile birlikte doğa uyanmaya başladı.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, dağların eteklerinde ise çiğdemler çiçek açtı. Işık Dağı zirvesinde bulunan yaylalarda beyaz örtünün etkisi devam ederken, Karagöl ve çevresinde karın içinde çiçek açan çiğdemler baharın yüzünü gösteriyor. Karagöl'de beyazın yeşil ile buluşması dron ile görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.