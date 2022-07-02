Başkent'te çiçek gibi takas

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile Başkentte ‘Çiçeğim Takas' uygulamasını ilk olarak Batıkent Metro İstasyonu'nda açtığı stant ile başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Başkent'te ‘Çiçeğim Takas' uygulamasını ilk olarak Batıkent Metro İstasyonu'nda başlatan ABB bu sayede Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlıyor.

Proje metro ve ankaray istasyonlarında devam edecek

ANKARAY ile Metro İstasyonlarında yaygınlaştırılacak stantlarla Başkentlilere ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme imkanı sağlamayı amaçlayan ABB, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 19.00'a kadar Batıkent Metro İstasyonu'nda kurulan takas noktasında hizmet verecek.

"Bitki çeşitliliğini artırıyoruz"

Uygulamayla birlikte Başkentlilerin evlerindeki çiçekleri çeşitlendirmesini, ellerinde olmayan çiçekleri bir başka çiçekle ücretsiz değiştirmesini ve başkalarıyla paylaşmasını hedeflediklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, “Batıkent'ten sonra diğer ANKARAY ile Metro İstasyonlarında bu uygulamamız devam edecek. Vatandaşlarımızın evlerinde fazla ya da bakıma ihtiyacı olan bitkilerin seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerle ücretsiz değişimini yaparak bitki çeşitliliğini artırıyoruz. Vatandaşlarımız evlerindeki herhangi bir bitkisini getirip bizim standımızda bulunan çiçeklerden istediğini götürebiliyorlar. Dilerlerse torf ile birlikte toprak değişimi de yaptırabiliyorlar” dedi.

Başkentliler uygulamadan memnun

Batıkent Metro İstasyonu'na kurulan ‘Çiçeğim Takas' standına gelerek evlerindeki bitkilerini takas eden ve toprak değişimini yaptıran Hasan Doğru uygulamadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bu hizmetten çok memnun kaldım. Devam etmesini isterim. 2 gündür çiçek takası yapıyorum. Bugün de geldim bitkilerimi değişik çiçeklerle değiştirdim. Evimde 50 tane çiçeğim var. Buradan aldıklarımla da bitki çeşitlerimi artırdım. Bu uygulama için Büyükşehir Belediyesine ve güler yüzlü personeline teşekkür ederim.”