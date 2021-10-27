Başkent'te çiçek tasarım yarışması

Ankara'da bir alışveriş merkezinde çiçek tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmacıların tasarladığı çiçekler AVM'yi adeta seraya çevirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde bir AVM'de çiçek tasarım yarışması düzenlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada 10 çiçekçi farklı 5 kategoride çiçekler tasarladı. Yarışmacılardan kimi Marmaris'te yaşanan orman yangınlarını, kimi kadınları, kimi ise yangınlarda yok olan hayvanları anlatmaya çalıştı. Bazı büyükelçi eşlerinin jüri olarak yer aldığı yarışmayı ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve birçok isim izledi.

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, “Bu yarışmada kim birinci olacak? Hepsi birbirinden güzel gördüğüm kadarıyla. Gerçekten jürimizin işi zor. Allah kolaylık versin“ diye konuştu.

Yarışmayı düzenleyen Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Çimen ise, “Ankara'da en güzel çiçek yapılacak. Jüri üyelerimiz de büyükelçi eşleri. Katılımlarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

10 yıldır çiçekçilik yapan yarışmacı Nazife Öndaş, çiçekleri lalelerden yapmayı tercih ettiğini, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Yarışmanın sonunda Zekai Arapoğlu birinci, İlyas Erdoğmuş ikinci, Kaan Karahan üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara plaket takdim edildi.