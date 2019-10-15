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Başkent'te çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Mamak ilçesinde 3 katlı bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 katlı bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde bir binanın alt katında bulunan oto döşeme ve kılıf dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucunda alevler binayı sardı. Bina sakinlerin yangını erken fark etmesi üzerine hemen kendilerini dışarı attı. Yangını fark eden diğer esnaf sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucunda olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahale sonrası alevler diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Oto döşemeci ve 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, dükkanda bulunan tüplerin patlamaması büyük bir faciayı önledi. Evi kullanılmaz hale gelen bir apartman sakinin ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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