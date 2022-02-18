Başkent'te çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile kız vefat etti

Başkent'te 13 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangında mahsur kalan baba ile kızı dumandan etkilenerek vefat etti.

Olay, Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı apartmanın 7'nci katında Ahmet Çetin (83) ve kızı Gülfidan Çetin'in (49) bulunduğu dairede yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevleri gören apartman sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler söndürüldü. Sonrasında ekiplerin dairede gerçekleştirdikleri incelemede Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, ilk belirlemelere göre dumandan etkilendikleri öğrenildi. Öte yandan yangının neden çıktığı ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.

Olayın görgü tanıklarından olan market çalışanı, iki kişinin olay yerinde vefat ettiğini belirterek “Olay sabah saatlerinde oldu, sebebinin ne olduğunu kimse bilinmiyor. Hemen itfaiye ekipleri ve polisi aramış yangını görenler. İki kişi; biri Alzheimer hastası diğeri de kızı. Olay esnasında sanırım vefat etmişler. Sonrasını ben de pek bilmiyorum. Polis ekipleri geldi tutanak tutup işlemlerini yaptılar” ifadesini kullandı.