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Başkent'te cila ve boya atölyesinde yangın

Başkent’te boya ve cila atölyesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Başkent'te boya ve cila atölyesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ereğli Caddesi üzerinde bulunan bir boya ve cila atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden esnaflar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma çalışmaları atölye içerisinde boya ve cila olmasından ötürü uzun sürerken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Meraklı gözlerle yanan iş yerini seyreden vatandaşlardan bazıları cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştı.


Yangın sırasında atölyede çalışanların olmaması ise olası bir faciayı engelledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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