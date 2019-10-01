İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te Çin yönetimi protesto edildi

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal edilişinin 70.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal edilişinin 70. yıl dönümü nedeniyle Ulus'ta basın açıklamasında bulundu.


Ulus'ta toplanan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Eyleme katılan vatandaşların elindeki dövizler dikkat çekti.


Basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, “Birleşmiş Milletlerin(BM) açıklamalarına göre geçen sene 1 milyon, şu anda en az 2- 3 milyon Doğu Türkistanlılar burada kamplarda cezaevlerinde işkence görmektedir. Her türlü zulüm her türlü işkenceye mahrum bırakılmaktadır. Çin bu zulmü 3 yıldır bu durumu inkar ediyordu. BM raporları Çin'in yok dedikleri kampları ve camileri uydu görüntüleri görülmektedir” dedi.


“Katil Çin, Doğu Türkistan'dan defol, Hak, Hukuk, Adalet, Türkistan'a Hürriyet” sloganlarının atıldığı protesto eyleminde konuşan Genel Başkan Önder Kahveci, “Çin hükümeti, zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş yaptığı soydaşlarımızdan yaşama hakkını dahi esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, hangi değerleri savunacağız? Ne hikmetse bu vahşet, basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu için akan Türk kanı haber değeri dahi taşımamaktadır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.