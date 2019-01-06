Başkent'te çocuklar leğen ve poşetlerle kayarak eğlendi

Başkent'te çocuklar, yağan karın tadını leğenler ve poşetlerle kayarak çıkarttı.

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bugün de sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterdi. Yediden yetmişe herkes karın keyfini kar topu oynayarak, leğen ve poşetlerle yokuştan aşağı kayarak çıkarttı. Çocuklar, Ankara Valisi Vasip Şahin'den Pazartesi gününün tatil edilmesini istedi. Hacı Sabancı Ortaokulunda öğretmenlik yapan ve mahalleli çocuklarla beraber eğlenen Özge Şentürk de, öğretmenlerin ve öğrencilerin güzel bir gün daha geçirmeleri için Pazartesi günü okulların tatil edilmesini istediklerini söyledi.

Ankara'yı beyaza bürüyen kar yağışı ile kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar kentin birçok yerinde bu eşsiz manzaranın tadını çıkarttı.