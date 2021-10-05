Başkentte çok ayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen bir operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 6 bini aşkın cep telefonu ile aksesuar ürünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yapılan operasyon kapsamında 2 bin 19 adet cep telefonu ile 4 bin 38 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilirdi. Operasyonda ayrıca 2 kişi de gözaltına alındı.