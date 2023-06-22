Başkentte çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara'nın ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonları çerçevesinde çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca “Uyuşturucu Ticaret ve İmalatının Önlenmesine” yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 4 Haziran-20 Haziran arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Altındağ, Gölbaşı, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında E.K.,Y.K., H.D. ve N.Ç. isimli şüphelilerin üstlerinde yapılan arama sonucunda, 16 gram metamfetamin, 7 adet Galara marka hap, 20 gram kubar esrar, 52 adet Lyrica marka hap, 3 gram kokain ve 20,3 gram toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan, Bala ve Pursaklar ilçelerinde ikamet eden O.T. ve Ü.C.V adlı şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine şüphelilerin evinde yapılan aramada, 22 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 523 gram kubar esrar, 61 gram kenevir tohumu, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet 9 mm çapında fişek, 22 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi ve 158 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bahse konu olaylarda ele geçen malzemelere el konulurken 6 iki farklı olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.