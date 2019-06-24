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Başkent'te çöp kamyonu takla attı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde çöp kamyonu boş araziye devrilerek ters döndü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çöp kamyonu boş araziye devrilerek ters döndü.


Kaza, saat 23.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi 877. Sokakta meydana geldi. İleri geri manevra yapan Altındağ Belediyesine bağlı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada, ters dönen çöp kamyonunda bulunan belediye işçileri yara almazken ters dönen çöp kamyonu devrildiği yerden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile belediye personeli arasında çıkan tartışmayı yatıştıran polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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