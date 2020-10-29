Başkent'te Cumhuriyet Bayramı 97. yılında coşkuyla kutlandı

Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına geçit töreni düzenlendi. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan sağlık çalışanlarına kırmızı beyaz güller atıldı.

Cumhuriyetin ilanının 97. yılı, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile kutlandı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan yürüyüşte sağlık çalışanlarına kırmızı beyaz güller atıldı. TBMM önünden saat 14.00'te başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar ve bariyerler hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken, çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, gazi ve şehit yakınları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarındaki vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi. Tören geçit birliklerinin Birinci Meclis binası önüne gelmesiyle son buldu.